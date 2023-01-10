Макрон вмешался в скандал с президентом Федерации футбола Франции и Зидана, - СМИ
Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет, чтобы Ноэля Ле Гре в должности главы национальной федерации футбола заменил Мишель Платини
Об этом сообщает RMC Sport .
Об этом стало известно после того, как Ноэль Ле Гре прибег к пренебрежительным высказываниям в адрес легендарного французского футболиста Зинедина Зидана и попал в скандал с обвинениями в сексуальных домогательствах.
После этого Эммануэль Макрон выступил с предложением, чтобы Ноэля Ле Гре в должности президента футбольной федерации страны заменил бывший глава УЕФА Мишель Платини.
По информации RMC Sport, Макрон звонил по телефону Платини и интересовался, интересна ли ему должность.
Бывший президент Европейского союза футбольных ассоциаций не уверен, что хочет возвращаться в футбол после обвинений в коррупции. Из-за них Платини в 2015 году отстранили от футбола на 8 лет. Позже срок сократили вдвое, действие дисквалификации истекло в 2019 году.
- 9 января лидер сборной Франции Килиан Мбаппе раскритиковал Ноэля Ле Гре из-за пренебрежительного отношения к Зинедину Зидану.
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