Макрон в Twitter перешел на украинский
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на украинском, что Киев может рассчитывать на поддержку Европы
Об этом президент Франции написал после визита в Киев.
Несколько твитов Макрона написаны на украинском языке.
"Ще не вмерла Украина. Вы можете рассчитать на братство Европы, чтобы Украина оставалась свободной", – написал президент Франции. Следовательно, очевидно, после посещения Ирпеня Макрон написал: "Весь мир был свидетелем военных преступлений, совершенных на территории Украины. Мы продолжаем мобилизовать усилия, чтобы виновные в этих преступлениях были привлечены к ответственности и наказаны в соответствии с международным правом. Наши эксперты находятся на передовой, чтобы собрать улики".
Еще позже французский глава высказал мнения о глобальном продовольственном кризисе, который может стать следствием морской блокады Россией украинских портов.
"Глобальный продовольственный кризис, который мы переживаем, является прямым следствием ведомой Россией войны. Мы призываем Россию согласиться на то, чтобы Организация Объединенных Наций организовала экспорт зерна, сняв блокаду украинских портов", — написал Эмманюель Макрон.
- Вечером 16 июня президент поделился результатами встречи с президентом Франции, канцлером Германии, премьер-министром Италии и президентом Румынии.
- 16 июня президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину спецпоездом.
- Эмманюэль Макрон вместе с Олафом Шольцом, Марио Драги и Клаусом Иоганнисом посетили Ирпень в рамках визита в Украину.
- Около 15.00 мы сообщали, что в Киеве началась встреча Зеленского с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии.
- Премьер-министр Италии Марио Драги пообещал "отстроить все" после того, как посетил разрушенный оккупантами город Ирпень.
- Лидеры четырех стран ЕС заявили о своем намерении поддержать предоставление Украине кандидатства в ЕС.
- Макрон пообещал, что от Украины не потребуют уступок, Шольц потребовал, чтобы Россия отвела войска и согласилась на переговоры.
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