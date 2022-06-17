Макрон в Twitter перешел на украинский

Об этом президент Франции написал после визита в Киев.

Несколько твитов Макрона написаны на украинском языке.

"Ще не вмерла Украина. Вы можете рассчитать на братство Европы, чтобы Украина оставалась свободной", – написал президент Франции. Следовательно, очевидно, после посещения Ирпеня Макрон написал: "Весь мир был свидетелем военных преступлений, совершенных на территории Украины. Мы продолжаем мобилизовать усилия, чтобы виновные в этих преступлениях были привлечены к ответственности и наказаны в соответствии с международным правом. Наши эксперты находятся на передовой, чтобы собрать улики".

Еще позже французский глава высказал мнения о глобальном продовольственном кризисе, который может стать следствием морской блокады Россией украинских портов.

"Глобальный продовольственный кризис, который мы переживаем, является прямым следствием ведомой Россией войны. Мы призываем Россию согласиться на то, чтобы Организация Объединенных Наций организовала экспорт зерна, сняв блокаду украинских портов", — написал Эмманюель Макрон.

Вечером 16 июня президент поделился результатами встречи с президентом Франции, канцлером Германии, премьер-министром Италии и президентом Румынии.