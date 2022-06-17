English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Новости Макрон в Twitter перешел на украинский

Макрон в Twitter перешел на украинский

17 июня, 2022 пятница
00:56
Новости

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на украинском, что Киев может рассчитывать на поддержку Европы

Об этом президент Франции написал после визита в Киев.

Несколько твитов Макрона написаны на украинском языке.

"Ще не вмерла Украина. Вы можете рассчитать на братство Европы, чтобы Украина оставалась свободной", – написал президент Франции. Следовательно, очевидно, после посещения Ирпеня Макрон написал: "Весь мир был свидетелем военных преступлений, совершенных на территории Украины. Мы продолжаем мобилизовать усилия, чтобы виновные в этих преступлениях были привлечены к ответственности и наказаны в соответствии с международным правом. Наши эксперты находятся на передовой, чтобы собрать улики".

Еще позже французский глава высказал мнения о глобальном продовольственном кризисе, который может стать следствием морской блокады Россией украинских портов.

"Глобальный продовольственный кризис, который мы переживаем, является прямым следствием ведомой Россией войны. Мы призываем Россию согласиться на то, чтобы Организация Объединенных Наций организовала экспорт зерна, сняв блокаду украинских портов", — написал Эмманюель Макрон.

  • Вечером 16 июня президент поделился результатами встречи с президентом Франции, канцлером Германии, премьер-министром Италии и президентом Румынии.
  • 16 июня президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину спецпоездом.
  • Эмманюэль Макрон вместе с Олафом Шольцом, Марио Драги и Клаусом Иоганнисом посетили Ирпень в рамках визита в Украину.
  • Около 15.00 мы сообщали, что в Киеве началась встреча Зеленского с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии.
  • Премьер-министр Италии Марио Драги пообещал "отстроить все" после того, как посетил разрушенный оккупантами город Ирпень.
  • Лидеры четырех стран ЕС заявили о своем намерении поддержать предоставление Украине кандидатства в ЕС.
  • Макрон пообещал, что от Украины не потребуют уступок, Шольц потребовал, чтобы Россия отвела войска и согласилась на переговоры.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Херсонська область
15 июня, 2022 среда
ВСУ открыли 50-мильный фронт и начали наступление на Херсон, - британский военный аналитик
ЗСУ гармата гаубиця
16 июня, 2022 четверг
Планы РФ по аннексии ломают угроза морской блокады на Юге и сопротивление украинцев, - ISW
Північна Корея вірус
16 июня, 2022 четверг
Северная Корея сообщает о новой вспышке инфекционного заболевания
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.46
    Покупка 34.46
    Продажа 35.29
  • EUR
    Покупка 35.85
    Продажа 37.07
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
17 июня
01:02
"Барселона" нашла альтернативу Зинченку
00:45
Денис Пушилин
В "ДНР" собираются к 2023 году "возродить настоящий "Шахтер"
00:41
Эмбер Херд призналась, что любит Джонни Деппа даже после решения суда в его пользу
00:31
Российские спортсмены пожелали смерти украинской легкоатлетке Рыжиковой
00:27
Столтенберг
Генсек НАТО рассказал о трех столбах обороны восточного фланга Альянса
00:16
Десантники ВСУ сожгли Стугной две вражеские БМП
00:09
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 16 июня
00:07
На фото братская могила в Луганской области
В Луганской области нашли открытую братскую могилу казненных мирных жителей
00:02
В Киеве некоторые системы ПВО работают с искусственным интеллектом – советник главы МВД
2022, четверг
16 июня
23:50
ЕСПЧ обязал Россию предотвратить казнь марокканского бойца, воевавшего за Украину
23:35
Дети, рожденные в оккупированном Херсоне, автоматически получат российское гражданство, - оккупационные власти
23:33
Россия не белая и не пушистая, Россия такова, какая она есть. Лавров отрицает вторжение в Украину
23:04
Россия вывозит краденое в Украину зерно в Сирию, - Maxar
23:01
Газпром
Россия специально завысила цену на газ, чтобы манипулировать по Европе, - Зеленский
22:56
Были эксцессы с алкоголем. Грозев рассказал о причинах отстранения генерала Дворникова от руководства "спецоперацией" в Украине
22:44
На фото Владимир Зеленский
Зеленский рассказал об итогах встречи с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии
22:40
Еврокомиссия предоставит статус кандидатов в ЕС для Украины и Молдовы, а Грузии откажет – СМИ
22:22
Кремль пьянеет от собственной пропаганды. Подоляк прокомментировал перспективы переговоров с Россией
22:18
Алексей Данилов
Четыре области Украины проверят на готовность к вторжению из Беларуси, - Данилов
22:16
Google
Российский суд оштрафовал Google на $260 тыс. за нарушение правил обработки данных
22:06
В Пологах на Запорожье горит химзавод
21:55
Украина увеличила транзит зерна через Румынию в 4 раза, а теперь планирует еще удвоить объем, - Клаус Йоханнис
21:55
В США начали расследование по попавшей в Россию высокотехнологичной технике - The Washington Post
21:48
"Ценителям пляжного отдыха напомнили, что в стране идет война": в ОК "Юг" прокомментировали вручение повесток на пляже
21:38
Итальянский энергетический гигант Enel уходит из России
21:27
Из школьных программ удалят произведения российских и советских авторов, - МОН
21:16
Байден недоволен заявлениями Блинкена и Остина о победе Украины
21:14
Сотни украинских беженцев остаются в отелях Шотландии, несмотря на заявленных спонсоров
21:08
Белый дом признает, что двое военных США могли попасть в плен к россиянам
20:52
На фото участники встречи в Киеве
Кулеба рассказал о результатах визита в Киев лидеров четырех европейских стран
20:39
Мы даем Украине столько систем HIMARS, сколько они способны применить, - Белый дом
20:39
Coca-Cola
Coca-Cola больше не будет производить и продавать напитки в России
20:33
Авиаудар по Лисичанску: число погибших выросло, 7 человек ранены, спасательная операция продолжается
20:26
Комары из "лабораторий". В России придумали очередной фейк об украинском биологическом оружии
20:25
На фото Владимир Зеленский с лидерами Франции и Германии
Макрон пообещал, что от Украины не потребуют уступок, Шольц потребовал, чтобы Россия отвела войска и согласилась на переговоры
19:56
После Германии и Италии: Газпром уменьшает поставки газа во Францию и Австрию
19:54
Бен Уоллес
Британия передаст Украине более 20 самоходных гаубиц М109, - минобороны Уоллес
19:47
"Я не вижу возможности вытеснить россиян в ближайшие месяцы": австрийский генерал прокомментировал ситуацию на фронте
19:38
Эксклюзив
На Харьковщине линию фронта отдалили, но ракетные удары не прекратились, - командир отряда ССО "Азов-Харьков" Сидоренко
19:32
Румыния работает над открытием нового пункта пропуска через украинско-румынскую границу, - Йоханнис
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV