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Макрон укрепил отрыв от Ле Пен перед вторым туром выборов президента Франции

19 апреля, 2022 вторник
21:08
Мир Эммануель Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон в опросах накануне второго тура выборов увеличил отрыв от своей соперницы Марин Ле Пен

Об этом сообщает Reuters .

Опрос Ipsos показал, что Макрон набирает 56,5% голосов, опрос Opinionway и Ifop – 56% и 55% соответственно.

Это на один процентный пункт больше по сравнению с 15 апреля.

  • Во второй тур президентских выборов во Франции вышли действующий глава государства Эмманюэль Макрон и кандидатка от ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
  • Согласно официальным данным, наибольшее количество голосов получил действующий глава страны Эмманюэль Макрон, набравший 27,84%. Марин Ле Пен набрала 23,15%.

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Эммануэль Макрон
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