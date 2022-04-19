Макрон укрепил отрыв от Ле Пен перед вторым туром выборов президента Франции

Об этом сообщает Reuters .

Опрос Ipsos показал, что Макрон набирает 56,5% голосов, опрос Opinionway и Ifop – 56% и 55% соответственно.

Это на один процентный пункт больше по сравнению с 15 апреля.

Во второй тур президентских выборов во Франции вышли действующий глава государства Эмманюэль Макрон и кандидатка от ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен

Согласно официальным данным, наибольшее количество голосов получил действующий глава страны Эмманюэль Макрон, набравший 27,84%. Марин Ле Пен набрала 23,15%.