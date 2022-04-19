Макрон укрепил отрыв от Ле Пен перед вторым туром выборов президента Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон в опросах накануне второго тура выборов увеличил отрыв от своей соперницы Марин Ле Пен
Об этом сообщает Reuters .
Опрос Ipsos показал, что Макрон набирает 56,5% голосов, опрос Opinionway и Ifop – 56% и 55% соответственно.
Это на один процентный пункт больше по сравнению с 15 апреля.
- Во второй тур президентских выборов во Франции вышли действующий глава государства Эмманюэль Макрон и кандидатка от ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
- Согласно официальным данным, наибольшее количество голосов получил действующий глава страны Эмманюэль Макрон, набравший 27,84%. Марин Ле Пен набрала 23,15%.
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