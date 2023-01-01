Об этом рассказывает RFI .

"Я хочу сказать здесь и сегодня от имени граждан Франции нашим украинским друзьям: мы уважаем вас и восхищаемся вами. Ваша борьба и защита своей нации героическая и вдохновляет нас. И в следующем году мы будем неизменно поддерживать вас. Мы поможем вам победить и вместе будем работать над построением справедливого и крепкого мира. Рассчитывайте на Францию и рассчитывайте на Европу", - сказал президент страны.

Макрон сказал, что сейчас в мире "трудные времена" и призвал французов к единству, чтобы вместе преодолевать вызовы и трудности. Одним из таких вызовов глава назвал войну России против Украины. Он также отметил поддержку Францией Украины и украинцев.

"В течение этого года Франция вместе с Европой несла голос права и свободы в поддержку Украины; тысячи из нас проявили солидарность, принимая в наших городах и селах беженцев, спасающихся от российского вторжения", - сказал Эмманюэль Макрон.

Королева Дании Маргрете II приветствовала украинцев с Новым годом и отметила, что героическая борьба Украины за свою свободу производит "сильное впечатление на всех".

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