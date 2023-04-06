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Макрон теряет поддержку: лидером президентского рейтинга стала Ле Пен, - опрос

6 апреля, 2023 четверг
04:37
Мир

Лидер ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен победила бы Эмманюэля Макрона на выборах президента, если бы они состоялись сейчас

Об этом свидетельствует опрос группы компаний Elabe для телеканала BFMTV.

Согласно данным опроса, Ле Пен набрала бы 55% голосов избирателей во Франции во втором туре голосования, тогда как действующий президент Макрон – всего 45%.

При этом на последних выборах в апреле 2022 года лидер партии "Ренессанс" получил 58,5% против 41,5% в Ле Пен и стал первым за последние два десятилетия президентом Франции, избранным на второй срок.

Он имел в виду феномен, за который французские избиратели голосуют за любого кандидата, кроме ультраправого, чтобы тот не пришел к власти.

Согласно данным социологов, в случае ближайших президентских выборов победа Ле Пен была бы "впечатляющей", и "она бы получила дополнительные голоса во всех электоральных категориях". Однако они подчеркивают, что опрос был гипотетическим, поскольку следующие очередные выборы президента во Франции – четыре года спустя, и Макрон в них участия принимать не смог бы.

Рост популярности лидера ультраправого "Национального объединения" связан, прежде всего, с противоречивой пенсионной реформой, против которой выступают около трех четвертых населения Франции.

  • Напомним, французское правительство, избежав голосования в парламенте, повысило пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Поэтому в Париже и других городах начались многотысячные протесты и произошли столкновения с правоохранителями: арестовано более 200 человек.
  • Опрос был обнародован в то время, когда Макрон вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен находятся с визитом в Китае.

Франция
выборы президента
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