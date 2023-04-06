Об этом свидетельствует опрос группы компаний Elabe для телеканала BFMTV.

Согласно данным опроса, Ле Пен набрала бы 55% голосов избирателей во Франции во втором туре голосования, тогда как действующий президент Макрон – всего 45%.

При этом на последних выборах в апреле 2022 года лидер партии "Ренессанс" получил 58,5% против 41,5% в Ле Пен и стал первым за последние два десятилетия президентом Франции, избранным на второй срок.

Он имел в виду феномен, за который французские избиратели голосуют за любого кандидата, кроме ультраправого, чтобы тот не пришел к власти.

Согласно данным социологов, в случае ближайших президентских выборов победа Ле Пен была бы "впечатляющей", и "она бы получила дополнительные голоса во всех электоральных категориях". Однако они подчеркивают, что опрос был гипотетическим, поскольку следующие очередные выборы президента во Франции – четыре года спустя, и Макрон в них участия принимать не смог бы.

Рост популярности лидера ультраправого "Национального объединения" связан, прежде всего, с противоречивой пенсионной реформой, против которой выступают около трех четвертых населения Франции.