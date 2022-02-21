Макрон срочно созвал Совет обороны Франции на фоне возможного признания Россией "Л/ДНР"

Об этом сообщает Le Figaro.



Согласно данным издания, заседание должно было начаться в 20:00 по Киеву.



До этого из-за информации о возможном признании Россией "Л/ДНР" Макрон поговорил с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также дважды с канцлером Германии Олафом Шольцем. С Макроном разговор провели и европейские чиновники Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен.



В издании отмечается, что Совет обороны Франции объединяет главных министров и высших должностных лиц, ответственных за вопросы обороны и безопасности.

Напомним, 21 февраля главари "Л/ДНР" обратились к Путину с просьбой признать независимость "республик". Владимир Путин заявил, что решение о признании "Л/ДНР" будет принято сегодня.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что Россия уже в течение многих месяцев прорабатывает риски, с которыми может столкнуться в случае признания так называемых Л/ДНР.

В то же время США и Великобритания осудили намерение РФ признать "Л/ДНР".

Позже Путин проинформировал Макрона и Шольца о намерении подписать указ о признании "Л/ДНР".

ЕС пригрозил России санкциями в случае признания "республик". Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb