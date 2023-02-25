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Макрон собирается в Китай

25 февраля, 2023 суббота
16:57
Мир

Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу, 25 февраля, заявил, что в апреле планирует посетить Китай

Об этом информирует RFI.

Президент Франции также призвал Китай помочь оказывать давление на Россию, чтобы та прекратила агрессию против Украины. Также Макрон отметил, что приветствует участие Пекина в мирных усилиях. Это произошло на следующий день после того, как Китай обнародовал мирный план.

Он призвал Пекин не предоставлять России никаких вооружений.

"Китай должен помочь нам оказывать давление на Россию, чтобы, конечно, та никогда не применила ни химическое, ни ядерное оружие, и чтобы она прекратила агрессию перед тем, как начнет переговоры", - сказал Макрон.

Он отметил, что мир возможен только при завершении российской агрессии, а также выводе российских войск и уважения к территориальной целостности и народу Украины.

В то же время президент Франции не сообщил, встретится ли с лидером Китая Си Цзиньпином.

  • 24 февраля Китай опубликовал документ с позицией по "политическому урегулированию" войны России против Украины. Так называемый мирный план состоит из 12 пунктов.
  • В Белом доме оперативно отреагировали на "мирный план" отметив, что могут остановиться на первом пункте – уважении суверенитета. Президент США Джо Байден отверг предложенный Китаем "мирный план", допустив, что его реализация пойдет на пользу только Москве.
  • Также на план отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, заявивший о желании встретиться с Си Цзиньпинем.
Китай
Франция
война с Россией
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