Макрон собирается в Китай

Об этом информирует RFI.

Президент Франции также призвал Китай помочь оказывать давление на Россию, чтобы та прекратила агрессию против Украины. Также Макрон отметил, что приветствует участие Пекина в мирных усилиях. Это произошло на следующий день после того, как Китай обнародовал мирный план.

Он призвал Пекин не предоставлять России никаких вооружений.

"Китай должен помочь нам оказывать давление на Россию, чтобы, конечно, та никогда не применила ни химическое, ни ядерное оружие, и чтобы она прекратила агрессию перед тем, как начнет переговоры", - сказал Макрон.

Он отметил, что мир возможен только при завершении российской агрессии, а также выводе российских войск и уважения к территориальной целостности и народу Украины.

В то же время президент Франции не сообщил, встретится ли с лидером Китая Си Цзиньпином.