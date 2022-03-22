Макрон снова не смог уговорить Путина пойти на прекращение огня в Украине

Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на заявление Елисейского дворца .

"Нет другого выхода, кроме прекращения огня и добросовестных переговоров с Украиной. Президент Республики поддерживает Украину", - говорится в заявлении.

Это уже восьмой телефонный разговор Макрона с Путиным с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.



"Договоренности пока нет, но президент Макрон по-прежнему убежден в необходимости продолжать свои усилия", - сказал собеседник издания в администрации президента.



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