Макрон снова не смог уговорить Путина пойти на прекращение огня в Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, но не смог договориться о прекращении огня
Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на заявление Елисейского дворца .
"Нет другого выхода, кроме прекращения огня и добросовестных переговоров с Украиной. Президент Республики поддерживает Украину", - говорится в заявлении.
Это уже восьмой телефонный разговор Макрона с Путиным с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
"Договоренности пока нет, но президент Макрон по-прежнему убежден в необходимости продолжать свои усилия", - сказал собеседник издания в администрации президента.
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