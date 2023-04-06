Об этом он сказал на встрече с китайским лидером Си Цзиньпинем 6 апреля.

"Ни в коем случае не может быть размещение ядерного оружия за пределами территории государств, обладающих ядерным оружием", - заявил Макрон.

"У нас есть основы того, что мы должны защищать, чтобы построить крепкий мир", – добавил он.

Макрон считает, что "Китай и Франция должны работать над сохранением международного порядка" и "напоминать России о ее обязанностях".