Макрон сказал Си Цзиньпину, что считает недопустимым размещение ядерного оружия в других странах
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает недопустимым размещение ядерного оружия за пределами владеющих им стран. РФ должна придерживаться международных обязательств
Об этом он сказал на встрече с китайским лидером Си Цзиньпинем 6 апреля.
"Ни в коем случае не может быть размещение ядерного оружия за пределами территории государств, обладающих ядерным оружием", - заявил Макрон.
"У нас есть основы того, что мы должны защищать, чтобы построить крепкий мир", – добавил он.
Макрон считает, что "Китай и Франция должны работать над сохранением международного порядка" и "напоминать России о ее обязанностях".
- Лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Макроном призвал как можно быстрее начать мирные переговоры по Украине. Макрон надеется, что его китайский коллега способен повлиять на РФ, чтобы завершить войну.
- Ранее стало известно, что россияне строят в Беларуси хранилище для тактического ядерного оружия.
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