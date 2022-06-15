Макрон, Шольц и Драги приедут в Киев перед решением Еврокомиссии о кандидатстве Украины в ЕС, - FT
Лидеры Франции, Италии и Германии планируют в четверг, 16 июня, совершить совместную поездку в Украину и встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы продемонстрировать поддержку Украине и обсудить ее заявку на вступление в ЕС
Об этом сообщает Financial Times.
"Лидеры Франции, Германии и Италии планируют совместную поездку в Украину уже в четверг ( 16 июня . - Ред. ), чтобы показать поддержку стране, противостоящей российскому вторжению, и обсудить ее заявку на членство в ЕС", - говорится в сообщении издания.
"Несмотря на то, что поездка официально не подтверждена, ожидается, что Эмманюэль Макрон, Марио Драги и Олаф Шольц встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским в громком проявлении западной солидарности с Украиной. Визит состоится в преддверии оценки Еврокомиссией относительно предоставления Украине статуса кандидата в ЕС, которое лидеры блока обсудят на саммите в Брюсселе на следующей неделе", – отмечает Financial Times.
Далее издание напоминает, что Зеленский в среду, 15 июня, повторил свои призывы к ЕС, в котором Франция сейчас председательствует по ротации, принять запрос Украины на получение статуса кандидата.
"По словам чиновников, знакомых с этим вопросом, Брюссель скорее всего скажет, что Украине нужно предоставить статус кандидата в ЕС при условии, что она пройдет ряд реформ для поддержания верховенства права и борьбы с широко распространенной коррупцией", - отмечает FT. - Страны ЕС все еще расходятся относительно того, следует ли рассматривать эти реформы как предпосылку до того, как Украина станет кандидатом в ЕС, нужно ли поставить галочку в контрольном списке реформ перед следующим шагом на пути в ЕС — официальным открытием переговоров о вступлении, что также нуждается в единодушии. среди стран-членов ЕС.
Дипломаты в Брюсселе считают "визит этой тройки в Украину необходимым для получения достаточной поддержки для возможности предоставления статуса кандидата в ЕС сейчас, а список задач по реформам будет выполнен позже".
Заметим, что ни одна из сторон до сих пор официально не подтвердила дату визита в Киев.
- По данным WSJ, президент Франции, канцлер Германии и премьер-министр Италии планируют встретиться с Зеленским 16 июня.
- 12 июня посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что ожидает от визита Олафа Шольца в Киев исполнения обещаний по поставкам оружия.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.38
Покупка 34.38Продажа 35.23
-
EUR
Покупка 35.77Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное