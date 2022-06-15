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Главная Новости Макрон, Шольц и Драги приедут в Киев перед решением Еврокомиссии о кандидатстве Украины в ЕС, - FT

Макрон, Шольц и Драги приедут в Киев перед решением Еврокомиссии о кандидатстве Украины в ЕС, - FT

15 июня, 2022 среда
20:20
Новости

Лидеры Франции, Италии и Германии планируют в четверг, 16 июня, совершить совместную поездку в Украину и встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы продемонстрировать поддержку Украине и обсудить ее заявку на вступление в ЕС

Об этом сообщает Financial Times.

"Лидеры Франции, Германии и Италии планируют совместную поездку в Украину уже в четверг ( 16 июня . - Ред. ), чтобы показать поддержку стране, противостоящей российскому вторжению, и обсудить ее заявку на членство в ЕС", - говорится в сообщении издания.

"Несмотря на то, что поездка официально не подтверждена, ожидается, что Эмманюэль Макрон, Марио Драги и Олаф Шольц встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским в громком проявлении западной солидарности с Украиной. Визит состоится в преддверии оценки Еврокомиссией относительно предоставления Украине статуса кандидата в ЕС, которое лидеры блока обсудят на саммите в Брюсселе на следующей неделе", – отмечает Financial Times.

Далее издание напоминает, что Зеленский в среду, 15 июня, повторил свои призывы к ЕС, в котором Франция сейчас председательствует по ротации, принять запрос Украины на получение статуса кандидата.

"По словам чиновников, знакомых с этим вопросом, Брюссель скорее всего скажет, что Украине нужно предоставить статус кандидата в ЕС при условии, что она пройдет ряд реформ для поддержания верховенства права и борьбы с широко распространенной коррупцией", - отмечает FT. - Страны ЕС все еще расходятся относительно того, следует ли рассматривать эти реформы как предпосылку до того, как Украина станет кандидатом в ЕС, нужно ли поставить галочку в контрольном списке реформ перед следующим шагом на пути в ЕС — официальным открытием переговоров о вступлении, что также нуждается в единодушии. среди стран-членов ЕС.

Дипломаты в Брюсселе считают "визит этой тройки в Украину необходимым для получения достаточной поддержки для возможности предоставления статуса кандидата в ЕС сейчас, а список задач по реформам будет выполнен позже".

Заметим, что ни одна из сторон до сих пор официально не подтвердила дату визита в Киев.

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ЕС
Еврокомиссия
Эмманюель Макрон
Олаф Шольц
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