Макрон сегодня проведет переговоры с Зеленским, а в воскресенье позвонит по телефону Путину

Об этом сообщили в Елисейском дворце, передает Le Figaro .

Администрация Макрона считает, что нужно использовать все возможности, чтобы избежать конфронтации. Париж отмечает, что эскалация может дестабилизировать ситуацию в области безопасности на европейском континенте. Конфронтация может привести к другой геостратегической конфигурации.

Напомним, 8 февраля Макрон совершил визиты в Киев.

До этого, 7 февраля, Эммануэль Макрон встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

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