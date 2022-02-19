Макрон сегодня проведет переговоры с Зеленским, а в воскресенье позвонит по телефону Путину
Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен провести 19 февраля телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в воскресенье – с президентом России Владимиром Путиным
Об этом сообщили в Елисейском дворце, передает Le Figaro .
Администрация Макрона считает, что нужно использовать все возможности, чтобы избежать конфронтации. Париж отмечает, что эскалация может дестабилизировать ситуацию в области безопасности на европейском континенте. Конфронтация может привести к другой геостратегической конфигурации.
- Напомним, 8 февраля Макрон совершил визиты в Киев.
- До этого, 7 февраля, Эммануэль Макрон встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.
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