Макрон считает, что определив "красные линии" в войне России и Украины, Париж станет участником конфликта
Президент Франции отказался назвать "красную линию" для России в войне против Украины
Об этом сообщает BFM TV.
"Сказать, что будет "красной линией" (для России. – Ред.) – значит сказать, как реагировать и где", – сказал Эммануэль Макрон.
По словам президента Франции, назвать "красные линии" означает стать союзником одной из сторон вооруженного конфликта и "вступить в войну с Россией".
"Это нужно просчитывать, это ответственность, которую мы просто так не возьмем на себя", - добавил он.
Он уточнил свою позицию, приведя пример Сирии и применения там химического оружия.
К тому же Макрон не исключает еще одного обсуждения войны с глазу на глаз с Путиным.
- Напомним, премьер-министр Италии заявил , что парламент страны согласился поставлять оружие в Украину.
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