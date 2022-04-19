Об этом сообщает BFM TV.

"Сказать, что будет "красной линией" (для России. – Ред.) – значит сказать, как реагировать и где", – сказал Эммануэль Макрон.

По словам президента Франции, назвать "красные линии" означает стать союзником одной из сторон вооруженного конфликта и "вступить в войну с Россией".

"Это нужно просчитывать, это ответственность, которую мы просто так не возьмем на себя", - добавил он.



Он уточнил свою позицию, приведя пример Сирии и применения там химического оружия.



К тому же Макрон не исключает еще одного обсуждения войны с глазу на глаз с Путиным.

Напомним, премьер-министр Италии заявил , что парламент страны согласился поставлять оружие в Украину.

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