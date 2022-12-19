Об этом сообщает RMC Sport.

По словам Макрона, после поражения французов в серии послематчевых пенальти от аргентинцев, он разговаривал с Дешамом.

"Я попросил Дидье Дешама продолжить свою работу. Хочу, чтобы он остался. Сказал ему, что он должен все обдумать", – рассказал Макрон.

Сам тренер после игры объяснил, что пока не готов говорить по теме своего будущего в сборной.

"Я увижусь с президентом федерации в начале следующего года, а потом увидим. Сейчас я не хочу говорить об этом", - сказал Дешам.

Дешам возглавляет команду Франции с 2012 года. Под его руководством сборная выиграла чемпионат мира-2018.

18 декабря сборная Аргентины обыграла в финале по пенальти Францию и стала чемпионом мира-2022.

Лионеля Месси признали лучшим футболистом чемпионата мира-2022 в Катаре.

Француз Килиан Мбаппе забил 8 голов и стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022 .

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