Макрон рассказал, что сказал тренеру сборной Франции Дешаму после поражения в финале ЧМ-2022
Президент Франции Эмманюэль Макрон признался, что после финального матча чемпионата мира-2022 попросил главного тренера национальной команды Дидье Дешама не покидать пост
Об этом сообщает RMC Sport.
По словам Макрона, после поражения французов в серии послематчевых пенальти от аргентинцев, он разговаривал с Дешамом.
"Я попросил Дидье Дешама продолжить свою работу. Хочу, чтобы он остался. Сказал ему, что он должен все обдумать", – рассказал Макрон.
Сам тренер после игры объяснил, что пока не готов говорить по теме своего будущего в сборной.
"Я увижусь с президентом федерации в начале следующего года, а потом увидим. Сейчас я не хочу говорить об этом", - сказал Дешам.
Дешам возглавляет команду Франции с 2012 года. Под его руководством сборная выиграла чемпионат мира-2018.
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