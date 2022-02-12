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Макрон – Путину: "Я прошу вас остановиться"

12 февраля, 2022 суббота
17:13
война с Россией

В субботу, 12 февраля 2021 года, между президентами Франции и России Эмманюэлем Макроном и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор

Первым об этом сообщил информационный канал французского общественного вещания FranceInfo, передает Еспресо.TV.

"Я прошу вас остановиться". Это примерно то, что Эмманюэль Макрон сказал Владимиру Путину во время долгого разговора глав двух государств сегодня днем", - говорится в новости "живой" ленты телеканала.

Кроме того, президент Франции предупредил Путина, что "искренний диалог несовместим с военной эскалацией" на украинской границе.

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В итоге, оба президента "выразили желание продолжить диалог" по "путям продвижения вперед выполнения Минских договоренностей" и по "условиям безопасности и стабильности в Европе".

По информации корреспондента France-2 Джеффа Виттенберга, разговор начался в 12:30 по парижскому времени и длился 1 час 40 минут.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил российскому Интерфаксу факт проведения разговора Путина с Макроном в субботу, 12 февраля.

Вечером Путин также должен поговорить по телефону с Джо Байденом.

Тема звонка та же - ситуация на границе РФ и Украины.


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Париж
Донбасс
Минские договоренности
новости Франции
Эмманюель Макрон
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