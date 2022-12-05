Макрон: Путин должен быть привлечен к ответственности за военные преступления
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности за военные преступления РФ на территории Украины, в частности, за ракетный террор против критической инфраструктуры
Об этом он сказал в интервью CBS News .
Макрон отметил, что ракетные российские удары по гражданской инфраструктуре являются военным преступлением: "Это – военное преступление".
На вопрос журналиста, должен ли Путин быть привлечены к ответственности за эти преступления, он ответил: "Мы должны собрать все доказательства военных преступлений. И это то, что мы делаем, отправляя в Украину полицейских и экспертов… Мы должны запустить все юридические инициативы. Поэтому мой ответ – да".
Однако Макрон продолжает настаивать на необходимости поддерживать открытый диалог с Путиным.
"Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что я считаю, что лучший способ возобновить взаимодействие – это сохранить этот прямой канал. Изоляция – это самая худшая вещь, особенно для такого лидера", - сказал он.
В то же время, французский лидер подчеркнул, что Европа и США должны продолжать поддержку Украины.
"Понятно, что Россия, и особенно президент Путин, решили взять на вооружение по крайней мере энергию и продовольствие, создав многое - дефицит, нестабильность и инфляцию. И я думаю, что его ставка - это усталость от войны и усталость от санкций", - сказал Макрон.
Он также подчеркнул, что не видит военного варианта завершения войны: "Я думаю, что важно донести месседж, что это украинцам решать, что единственный способ найти решение – это переговоры".
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