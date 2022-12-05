Об этом он сказал в интервью CBS News .

Макрон отметил, что ракетные российские удары по гражданской инфраструктуре являются военным преступлением: "Это – военное преступление".

На вопрос журналиста, должен ли Путин быть привлечены к ответственности за эти преступления, он ответил: "Мы должны собрать все доказательства военных преступлений. И это то, что мы делаем, отправляя в Украину полицейских и экспертов… Мы должны запустить все юридические инициативы. Поэтому мой ответ – да".

Однако Макрон продолжает настаивать на необходимости поддерживать открытый диалог с Путиным.

"Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что я считаю, что лучший способ возобновить взаимодействие – это сохранить этот прямой канал. Изоляция – это самая худшая вещь, особенно для такого лидера", - сказал он.

В то же время, французский лидер подчеркнул, что Европа и США должны продолжать поддержку Украины.

"Понятно, что Россия, и особенно президент Путин, решили взять на вооружение по крайней мере энергию и продовольствие, создав многое - дефицит, нестабильность и инфляцию. И я думаю, что его ставка - это усталость от войны и усталость от санкций", - сказал Макрон.

Он также подчеркнул, что не видит военного варианта завершения войны: "Я думаю, что важно донести месседж, что это украинцам решать, что единственный способ найти решение – это переговоры".

3 декабря Макрон заявил , что архитектура безопасности Европы должна включать гарантии для России, в частности – невозможность расширения НАТО. На это отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов, отметив, что необходимы гарантии безопасности от России, а не для нее.

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