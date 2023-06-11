Макрон провел разговор с президентом Ирана: говорили об Украине
В субботу, 10 июня, президент Франции Эмманюэль Макрон провел разговор с иранским коллегой Ибрагимом Раиси
Об этом сообщает Reuters.
По информации источника, Макрон предупредил президента Ирана Ибрагима Раиси о последствиях поставок беспилотников российской армии.
В телефонном разговоре президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Иран немедленно прекратить поддержку, оказываемую Россией в войне против Украины.
Макрон также выразил обеспокоенность по поводу развития иранской ядерной программы.
- В мае издание CNN отмечало, что Иран снабжает России Каспийским морем все больше боеприпасов, а Запад не может этому помешать.
- 5 июня в СМИ попал контракт о закупке Россией у Ирана артиллерийских и танковых снарядов, а также ракет разного размера.
- По данным американской разведки, Иран предоставляет России материалы для строительства завода по производству беспилотников к востоку от Москвы, поскольку РФ стремится получить постоянные поставки оружия для войны в Украину.
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