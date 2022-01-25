Макрон проведет переговоры с Зеленским и Путиным на фоне угрозы вторжения РФ в Украину

Об этом сообщает пресс-служба президента Франции .



Переговоры состоятся в ближайшее время.



"Президент Республики в ближайшие дни проведет разговор с президентом Владимиром Путиным и президентом Владимиром Зеленским", – говорится в сообщении.



В пресс-службе отметили, что Эммануэль Макрон настроен использовать все ресурсы дипломатии для сохранения стабильности в Европе, а также продемонстрировать свою солидарность и готовность поддержать государства Евросоюза.

Напомним, ранее Эммануэль Макрон призвал Европу к откровенному диалогу с Россией и перевооружению на фоне российской агрессии.

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