Макрон проведет переговоры с Зеленским и Путиным на фоне угрозы вторжения РФ в Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время обсудит по телефону эскалацию в Украине с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным
Об этом сообщает пресс-служба президента Франции .
Переговоры состоятся в ближайшее время.
"Президент Республики в ближайшие дни проведет разговор с президентом Владимиром Путиным и президентом Владимиром Зеленским", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что Эммануэль Макрон настроен использовать все ресурсы дипломатии для сохранения стабильности в Европе, а также продемонстрировать свою солидарность и готовность поддержать государства Евросоюза.
- Напомним, ранее Эммануэль Макрон призвал Европу к откровенному диалогу с Россией и перевооружению на фоне российской агрессии.
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