В Северо-Западной Африке вызревает горячий вооруженный конфликт, в который могут быть вовлечены страны НАТО и Московия. Геополитика в этом регионе вершится в основном подзатыльниками, и наемники здесь лучше справляются, чем рафинированные подразделения Альянса.

Переворот в Нигерии завершился появлением бойцов Пригожина в президентском дворце и русских флагов на улицах столицы. История развивается в формате детектива.

"Франция может перейти к силовым мерам по восстановлению в Нигерии лояльного к себе правительства. Для этого в столице остаются не менее 1,5 тыс. французских военных, не считая бойцов спецподразделений, а также истребители и дроны", — сообщает The Times. Лояльность Нигерии для Парижа – это вопрос нацбезопасности: французская атомная энергетика зависит от тамошнего урана для производства ядерного топлива. Плюс, в этой стране находятся военная база французской армии: она перекочевала в Нигерию после того, как была выгнана "вагнерами" из Мали.

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Но официально МИД Франции опроверг намерение возвращать предыдущего президента руками своих военных: для этого у Парижа есть политические сателлиты в регионе. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) заявило о готовности.

Группа, состоящая из 15 стран, ввела немедленные финансовые санкции против Нигерии и потребовала "немедленного освобождения и восстановления в должности" избранного президента Мохаммеда Базума: военная хунта Нигерии получила неделю для восстановления законной власти. Если этого не случится, обещают крестовый поход за спасение демократии.

Без промедлений отреагировали две "вагнеровские" колонии (Мали и Буркина-Фасо): они пообещали вписаться за мятежников-побратимов в Нигерии.

Удивительно: ничто так не угрожает политической стабильности скромного африканского государства, как большие залежи урана и золота. В итоге за влияние в регионе борются РФ и западные государства, в том числе Германия, Италия, Франция и США имеют войска в Нигерии, предназначенные для подготовки военных и спецподразделений для борьбы с… повстанцами. У московитов только "вагнеры", но их желание пачкать руки делает их эффективнее всего этого нарядного контингента НАТО.

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Западные военные проявляют "стратегическое терпение", наблюдая за развитием ситуации. Они надеются, что генерал Чиани, руководитель президентской гвардии, не получит нужной поддержки среди всех военных и перестанет притворяться лидером страны. Сам же Чиани рассчитывает на поддержку "единомышленников" из соседних государств.

Нигерия, — хочется верить, — вылечит западный мир от традиционной нерешительности, и Запад не проиграет московитам (т.е. "Вагнеру") еще одну африканскую страну, тем более — ярого поклонника западных ценностей в этой части континента. Следовательно, в регионе может разгореться вторая после Сирии локальная война, где прямо или косвенно будут воевать НАТО и московиты. Или Чиани покается и вернет в президентский дворец Базуме — законного лидера страны.

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В любом случае, Нигерия – это хороший тестовый полигон для определения боевого духа ведущих стран Альянса. Украинцам – в нашей ситуации – это важно знать.

*Туареги — кочевой народ группы берберов, обитающий в пустынных районах Центральной Сахары в пределах Алжира, Ливии, Мали, Нигерии, Буркина-Фасо, куда были вытеснены в эпоху арабских завоеваний из северных областей Африки.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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