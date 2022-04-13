Макрон против использования термина "геноцид" для описания зверств России в Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать действия России в Украине "геноцидом" в телевизионном интервью телеканалу France 2
Об этом сообщает CNN.
Отвечая на вопрос, будет ли он, как и президент США Джо Байден, использовать термин "геноцид" для лпределения убийств украинцев российскими военными, Макрон сказал: "Я буду осторожен с такими терминами сегодня, потому что эти два народа [россияне и украинцы] - братья" .
"Я хочу продолжать пытаться, насколько могу, остановить эту войну и восстановить мир. Я не уверен, что эскалация риторики служит этому делу", - добавил он.
"То, что мы можем с уверенностью сказать, это то, что ситуация неприемлема и что это военные преступления. Мы переживаем военные преступления, беспрецедентные на нашей земле — нашей европейской земле".
Президент Франции также отметил сотрудничество Франции с Украиной по расследованию вероятных военных преступлений.
"Россия в одностороннем порядке начала жесточайшую войну, установлено, что российская армия совершила военные преступления, и теперь мы должны найти ответственных", - сказал Макрон.
Заметим, что во вторник, 12 апреля, президент Байден заявил, что зверства, ежедневно раскрываемые в Украине, квалифицируются как геноцид, заявив, что "становится все яснее, что Путин просто пытается уничтожить даже идею быть украинцем".
Другие мировые лидеры, такие как Борис Джонсон из Великобритании и Анджей Дуда из Польши также использовали слово "геноцид", чтобы описать действия России в Украине.
- Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что обида президента РФ Путина переросла в паранойю и это подтолкнуло его к полномасштабному вторжению в Украину.
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