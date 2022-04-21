Макрон призвал РФ уважать международное право и разрешить гражданским покинуть Мариуполь
Президент Франции обратился в Россию с призывом разрешить жителям Мариуполя покинуть город
Об этом Эммануэль Макрон написал в Twitter.
"В Мариуполе ситуация только ухудшается. Десятки тысяч мирных жителей оказались в ловушке. Я еще раз призываю Россию уважать международное гуманитарное право, разрешить жителям покинуть город, разрешить въезд гуманитарной помощи", - говорится в твите французского президента.
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