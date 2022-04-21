Об этом Эммануэль Макрон написал в Twitter.



"В Мариуполе ситуация только ухудшается. Десятки тысяч мирных жителей оказались в ловушке. Я еще раз призываю Россию уважать международное гуманитарное право, разрешить жителям покинуть город, разрешить въезд гуманитарной помощи", - говорится в твите французского президента.