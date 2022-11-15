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Макрон призвал Китай объединиться с Францией ради прекращения войны в Украине

15 ноября, 2022 вторник
08:13
Мир Эммануель Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с лидером Китая Си Цзиньпином и отметил, что страны должны объединить усилия по прекращению войны в Украине

Об этом сообщает The Guardian .

Так, Макрон призвал президента Китая Си Цзиньпина посадить Россию за стол переговоров по войне в Украине.

Он попросил "передать сообщение президенту Путину во избежание эскалации и серьезно вернуться за стол переговоров", сообщили журналистам в президентстве Франции после переговоров лидеров.

Также президенты встретились в кулуарах саммита G20, где Макрон заявил, что им необходимо объединить силы, чтобы "реагировать на международные кризисы, такие как нападение России на Украину".

Позже во вступительном слове Цзиньпин не упоминал Украину напрямую, но призвал Францию и Китай вместе "поддерживать дух независимости, автономии, открытости и сотрудничества" в мире.

  • В Индонезии на полях саммита G20 президент США Джо Байден 14 ноября встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Байден заявил о недопустимости применения ядерного оружия и ядерной войны. Президент США считает , что контрнаступление Украины на временно оккупированных РФ территориях может несколько замедлиться, но России не удастся оккупировать больше украинских земель.

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Россия
Китай
Франция
война с Россией
Эммануэль Макрон
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