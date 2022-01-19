Макрон призвал Европу к откровенному диалогу с Россией и перевооружению на фоне российской агрессии
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал страны Европейского Союза инвестировать в коллективную безопасность ЕС на фоне агрессивных действий и угроз России
Об этом сообщает France24.
"Безопасность на нашем континенте требует стратегического перевооружения", - сказал Макрон и добавил, что также требуются "откровенные и требовательные" переговоры с Россией.
Президент Франции добавил, что европейцы должны построить собственную систему коллективной безопасности, в частности, создать соответствующий пакт.
Макрон отметил, что в основе диалога с Россией нужно заложить принципы, которые согласовали еще 30 лет назад, а именно отказ от применения силы или принуждения, предоставление государствам выбора присоединиться к союзам или органам, которые они желают, и отказ от сфер влияния.
"Мы в Европе должны отстаивать эти неотделимые права", - сказал Макрон.
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