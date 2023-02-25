Макрон призвал Эрдогана усилить давление на РФ, чтобы она отказалась от агрессии против Украины
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана усилить давление на РФ
Об этом говорится в заявлении лидера Франции, которое цитирует Le Point.
Президент Франции в телефонном разговоре отметил необходимость борьбы с обходом санкций против РФ.
Он также добавил, что приоритетом должно быть усиление поддержки Украины, чтобы она могла победить Россию.
Президенты Макрон и Эрдоган подтвердили свою непреклонную приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Лидеры стран обсудили действия, которые могли принести пользу гражданскому населению и принести мир Украине.
Президенты Макрон и Эрдоган "вновь подтвердили свою непреклонную преданность суверенитету и территориальной целостности Украины" и "обсудили полезные действия, которые они могли бы предпринять во благо гражданского населения и в пользу возвращения к миру, который будет достигнут при полном уважении к законным правам Украины".
Эмманюэль Макрон также опубликовал совместное заявление с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой, чтобы также выразить свою "несокрушимую солидарность с Украиной". Эти три страны, которые образуют так называемый Веймарский треугольник, призывают Россию безоговорочно прекратить военные действия и вывести свои войска со всей территории Украины.
"Председатели трех государств и правительств договорились усилить координацию и снова встретиться на саммите в Париже до лета", - говорится в их совместном заявлении.
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