Об этом говорится в заявлении лидера Франции, которое цитирует Le Point.

Президент Франции в телефонном разговоре отметил необходимость борьбы с обходом санкций против РФ.

Он также добавил, что приоритетом должно быть усиление поддержки Украины, чтобы она могла победить Россию.

Президенты Макрон и Эрдоган подтвердили свою непреклонную приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Лидеры стран обсудили действия, которые могли принести пользу гражданскому населению и принести мир Украине.

Президенты Макрон и Эрдоган "вновь подтвердили свою непреклонную преданность суверенитету и территориальной целостности Украины" и "обсудили полезные действия, которые они могли бы предпринять во благо гражданского населения и в пользу возвращения к миру, который будет достигнут при полном уважении к законным правам Украины".

Эмманюэль Макрон также опубликовал совместное заявление с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой, чтобы также выразить свою "несокрушимую солидарность с Украиной". Эти три страны, которые образуют так называемый Веймарский треугольник, призывают Россию безоговорочно прекратить военные действия и вывести свои войска со всей территории Украины.

"Председатели трех государств и правительств договорились усилить координацию и снова встретиться на саммите в Париже до лета", - говорится в их совместном заявлении.