Макрон прибудет в Киев 8 февраля

Об этом свидетельствует распорядок дня Эммануэля Макрона.



Визит в Киев намечен на весь день 8 февраля.



Также на сайте Елисейского дворца говорится, что накануне, 7 февраля, французский президент будет находиться в Москве.

Напомним, ранее сообщалось, что на этой неделе Макрон посетит Киев и Москву.

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