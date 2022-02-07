Макрон прибудет в Киев 8 февраля
Елисейский дворец сообщил, что 7 февраля президент Франции Эммануэль Макрон будет находиться в Москве, а 8 февраля посетит Киев
Об этом свидетельствует распорядок дня Эммануэля Макрона.
Визит в Киев намечен на весь день 8 февраля.
Также на сайте Елисейского дворца говорится, что накануне, 7 февраля, французский президент будет находиться в Москве.
- Напомним, ранее сообщалось, что на этой неделе Макрон посетит Киев и Москву.
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