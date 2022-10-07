Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Я предложил странам Евросоюза учредить новый фонд в размере 100 млн евро, который позволил бы Украине покупать вооружение у европейских производителей", – заявил Макрон.

Новый фонд даст ВСУ возможность непосредственно общаться с производителями и приобретать у них вооружение. Также президент Франции подтвердил готовность предоставить Украине дополнительные САУ Caesar.

3 июля Bloomberg сообщил, что ЕС планирует выделить более 500 млрд евро на восстановление Украины по окончании войны.

30 сентября правительство Норвегии решило предоставить дополнительные 3 миллиарда норвежских крон на военную поддержку Украине и закупить для украинских сил зимнюю одежду и снаряжение на сумму до 250 млн крон.

7 октября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европейский Союз намерен выделить Украине 2 млрд евро макрофинансовой помощи в ближайшее время.

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