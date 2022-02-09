Макрон предложил Путину закрепить нейтральный статус за Украиной, но не проконсультировался с НАТО, - Daily Mail

Об этом сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на собственные источники.



Согласно информации издания, во время переговоров французский президент сделал Путину предложения, не санкционированные партнерами Франции по НАТО, включая Великобританию.



Как сообщили газете собеседники, одним из его предложений было закрепить за Украиной нейтральный статус, исключающий возможность вступления Киева в НАТО. Высокопоставленный чиновник заявил, что президент Макрон "ни с кем не консультировался" относительно своего мирного предложения.



"Он делает свое дело, мы не знаем, что происходит. Он вышел за пределы позиции НАТО. Но это интересно", – заявил собеседник издания.



Предложение по нейтралитету Украины не поддерживается ни НАТО, ни украинским правительством.

Напомним, 7 февраля президент Франции провел переговоры с Владимиром Путиным по Украине. Эммануэль Макрон заявил, что визитом в Москву стремился предотвратить эскалацию конфликта РФ и Украины, и эта цель для него выполнена.