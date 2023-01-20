Макрон предложил почти на треть увеличить военные расходы в 2024-2030 годах
Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил увеличить оборонный бюджет страны на 2024-2030 годы почти на 120 млрд евро
Об этом сообщило издание Reuters .
По словам Макрона, в случае утверждения оборонный бюджет на следующие 7 лет составит 413 миллиардов евро, что почти на треть больше по сравнению с 295 миллиардами евро в 2019-2025 годах.
В частности, это будет означать в среднем увеличение на 28,5% годового военного бюджета - с 49,2 млрд до 68,8 млрд евро.
"Франция должна и будет иметь армию, готовую к вызовам век", - сказал Макрон.
Кроме того, он также добавил, что Франция будет инвестировать значительные средства в беспилотники и военную разведку, и сказал, что просит военных вернуться к "стратегии конфликта высокой интенсивности".
По его словам, Франция усилит свою возможность реагировать на кибератаки и обеспечит наличие большего военного потенциала, который будет доступен для использования в любой момент.
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