Макрон предложил почти на треть увеличить военные расходы в 2024-2030 годах

Об этом сообщило издание Reuters .

По словам Макрона, в случае утверждения оборонный бюджет на следующие 7 лет составит 413 миллиардов евро, что почти на треть больше по сравнению с 295 миллиардами евро в 2019-2025 годах.

В частности, это будет означать в среднем увеличение на 28,5% годового военного бюджета - с 49,2 млрд до 68,8 млрд евро.

"Франция должна и будет иметь армию, готовую к вызовам век", - сказал Макрон.

Кроме того, он также добавил, что Франция будет инвестировать значительные средства в беспилотники и военную разведку, и сказал, что просит военных вернуться к "стратегии конфликта высокой интенсивности".

По его словам, Франция усилит свою возможность реагировать на кибератаки и обеспечит наличие большего военного потенциала, который будет доступен для использования в любой момент.

4 января стало известно, что Франция передаст Украине легкие боевые танки AMX-10RC и бронетранспортеры ACMAT Bastion.

13 января Франция объявила о приблизительных сроках поставки танков AMX-10 RC Украине.

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