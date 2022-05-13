Макрон предлагал уступить суверенитет Украины, чтобы "сохранить лицо" Путину, - Зеленский

Об этом он заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1

"Мы не должны искать выход для России, и господин Макрон зря это делает. У него есть прекрасный опыт, что пока Россия сама не захочет, она не будет ничего искать. Он хотел получить определенные результаты в посредничестве, он их не нашел, и не с нашей стороны, а со стороны России", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что Макрон предлагал пойти на уступки по суверенитету ради того, чтобы сохранить лицо Путину.

"Мне кажется, что это не очень корректно. Мы не готовы что-то кому-то хранить и терять за это территории. Это потерянное время", - добавил Зеленский.

Он считает, что Макрону не нужно пытаться делать подобные предложения.

"Россия 24 февраля показала, что ей все равно на все уступки, и она заберет территорию, если решила это сделать. И не надо Эммануэлю делать те или иные дипломатические па. Без всяких шагов в сторону, история этого не прощает. Только шаги вперед, если ты хочешь вернуть свое", - подытожил президент.