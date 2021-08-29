Макрон предлагает создать в Кабуле зону безопасности ООН

Об этом в воскресенье, 29 августа 2021 года, сообщил еженедельник Journal du Dimanche, передает Еспресо.TV.



По словам Макрона, подобная инициатива является общей позицией Парижа и Лондона.



Франция и Великобритания представят в ООН проект резолюции с целью "установить в Кабуле контролируемую ООН зону безопасности, которая позволит продолжать гуманитарные операции", отметил глава французского государства.



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В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш планирует встретиться по поводу ситуации в Афганистане с постоянными представителями постоянных членов Совета Безопасности ООН (США, Великобритания, Франция, Китай, РФ) в понедельник, 30 августа.





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