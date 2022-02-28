Макрон позвонил Путину и Зеленскому

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Елисейский дворец.



По данным дворца, разговор с Путиным длился полтора часа. Макрон попросил Путина прекратить удары по гражданскому населению и обезопасить основные магистрали в Украине.

Там добавили, что Путин "подтвердил свою готовность к этому".

Макрон добавил, что настаивает на "необходимости немедленного прекращения огня".

Он также несколько раз поговорил с Владимиром Зеленским за последние часы, заявили у президента Франции.

