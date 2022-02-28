Макрон позвонил Путину и Зеленскому
Президент Франции Эммануэль Макрон провел отдельные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным
Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Елисейский дворец.
По данным дворца, разговор с Путиным длился полтора часа. Макрон попросил Путина прекратить удары по гражданскому населению и обезопасить основные магистрали в Украине.
Там добавили, что Путин "подтвердил свою готовность к этому".
Макрон добавил, что настаивает на "необходимости немедленного прекращения огня".
Он также несколько раз поговорил с Владимиром Зеленским за последние часы, заявили у президента Франции.
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