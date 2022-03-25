Макрон позволяет французским компаниям самостоятельно решать, оставаться ли на российском рынке

Об этом пишет Ouest-France.



В ответ на комментарий журналиста, что французские компании все еще работают в РФ, Эмманюэль Макрон ответил, что "попросил французские компании, работающие в подсанкционных секторах, уважать то, что Франция решает и действует".



"Моя позиция – разрешить другим компаниям решать самостоятельно. Renault сделал выбор, и я его уважаю", – пояснил президент Франции.

Напомним, Renault приостанавливает работу завода в Москве.

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