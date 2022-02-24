Макрон потребовал от Путина прекратить войну в Украине
Французский президент Эмманюэль Макрон позвонил по телефону президенту РФ Владимиру Путину и призвал немедленно прекратить войну в Украине
Об этом сообщает AFP со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.
Макрон потребовал Путина немедленно прекратить российскую наступательную операцию в Украине.
По версии Кремля , у Макрона и Путина состоялся "откровенный и серьезный разговор".
Путин якобы рассказывал Макрону, почему решил начать войну в Украине.
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