Макрон потребовал от Путина прекратить войну в Украине

Об этом сообщает AFP со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.



Макрон потребовал Путина немедленно прекратить российскую наступательную операцию в Украине.



По версии Кремля , у Макрона и Путина состоялся "откровенный и серьезный разговор".



Путин якобы рассказывал Макрону, почему решил начать войну в Украине.

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