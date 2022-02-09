Макрон после встреч с Путиным и Зеленским созвонился с Байденом: обсудили ответ на эскалацию агрессии РФ против Украины

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.



"Они обсудили недавние встречи президента Макрона в России и Украине", - говорится в сообщении.



Кроме того, лидеры Франции и США говорили о дипломатических усилиях, предпринимаемых западными союзниками для сдерживания агрессии Российской Федерации.



Напомним, что в понедельник, 7 февраля Эммануэль Макрон встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. После переговоров Макрон заявил, что РФ и Франция должны вместе построить гарантии безопасности. Также Макрон заявил, что визитом в Москву стремился предотвратить эскалацию конфликта РФ и Украины и эта цель для него выполнена.



Макрон и глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан прибыли в Киев 8 февраля. Президент Франции возразил, что говорил с Путиным о "финляндизации" Украины. Также он анонсировал встречу советников в нормандском формате 10 февраля.



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