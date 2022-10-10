Макрон после массированных ракетных ударов пообещал Украине большую военную поддержку

Об этом сообщают в Елисейском дворце.

Макрон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил озабоченность гражданскими жертвами российских ударов. Он также подтвердил свою поддержку высказанных потребностей Киева, в частности речь идет о военном оборудовании.

Также заверили Киев в дальнейшей поддержке президент Еврокомиссии и премьер-министр Эстонии.