Макрон попросил президента Ирана стать посредником в войне России против Украины, - СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон попросил президенту Ирана Ибрагима Райси выступить посредником в войне России против Украины
Об этом сообщает издание ISNA .
"Один из высокопоставленных лидеров Западной Европы обратился к президенту Ирана с просьбой стать посредником в войне в Украине", - написал замглавы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди в своем твиттере.
По данным иранского издания, этим высокопоставленным чиновником Макрон.
Также сообщается, что после ряда консультаций министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян направил в Москву делегацию.
- Ранее The Washington Post сообщила , что 19 августа из Ирана в Россию вылетели грузовые самолеты с первой партией БПЛА, которые Москва будет использовать в войне против Украины.
- 3 августа в Институте изучения войны предположили, что Иран мог отправить первую партию беспилотников в Россию для полевых испытаний.
- 12 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что РФ обратилась в Иран с просьбой предоставить сотни боевых беспилотников в ускоренном порядке.
- 13 июля Иран отверг обвинения США в передаче РФ беспилотников. 31 августа в Белом доме официально заявили, что Иран передал России беспилотники.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.45
Покупка 39.45Продажа 40.24
-
EUR
Покупка 39.43Продажа 40.42
- Актуальное
- Важное