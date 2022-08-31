Макрон попросил президента Ирана стать посредником в войне России против Украины, - СМИ

Об этом сообщает издание ISNA .

"Один из высокопоставленных лидеров Западной Европы обратился к президенту Ирана с просьбой стать посредником в войне в Украине", - написал замглавы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди в своем твиттере.

По данным иранского издания, этим высокопоставленным чиновником Макрон.

Также сообщается, что после ряда консультаций министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян направил в Москву делегацию.

Ранее The Washington Post сообщила , что 19 августа из Ирана в Россию вылетели грузовые самолеты с первой партией БПЛА, которые Москва будет использовать в войне против Украины.

3 августа в Институте изучения войны предположили, что Иран мог отправить первую партию беспилотников в Россию для полевых испытаний.

12 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что РФ обратилась в Иран с просьбой предоставить сотни боевых беспилотников в ускоренном порядке.

13 июля Иран отверг обвинения США в передаче РФ беспилотников. 31 августа в Белом доме официально заявили, что Иран передал России беспилотники.

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