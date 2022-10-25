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Макрон попросил Папу Римского поговорить с Путиным и Байденом ради мира в Украине

25 октября, 2022 вторник
13:04
Мир

Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к Папе Римскому Франциску с просьбой поговорить с лидерами США Джо Байденом и РФ Владимиром Путиным ради мира в Украине

Об этом сообщает Le figaro .

Президент говорил с Папой о необходимости "религиозного диалога" и "роли", которую может сыграть католическая церковь после окончания войны России против Украины.

Макрон также попросил Франциска позвонить Путину, патриарху Русской православной церкви Кириллу, а также Байдену, чтобы "способствовать мирному процессу" в Украине.

Макрон в третий раз с тех пор, как стал президентом, встретился с Папой Римским в Ватикане.

  • Ранее Папа Римский Франциск осудил ракетные обстрелы украинских городов в понедельник и вторник на этой неделе и призвал остановить волну насилия.

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