Макрон попросил Папу Римского поговорить с Путиным и Байденом ради мира в Украине

Об этом сообщает Le figaro .

Президент говорил с Папой о необходимости "религиозного диалога" и "роли", которую может сыграть католическая церковь после окончания войны России против Украины.

Макрон также попросил Франциска позвонить Путину, патриарху Русской православной церкви Кириллу, а также Байдену, чтобы "способствовать мирному процессу" в Украине.

Макрон в третий раз с тех пор, как стал президентом, встретился с Папой Римским в Ватикане.

Ранее Папа Римский Франциск осудил ракетные обстрелы украинских городов в понедельник и вторник на этой неделе и призвал остановить волну насилия.

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