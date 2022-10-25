Макрон попросил Папу Римского поговорить с Путиным и Байденом ради мира в Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к Папе Римскому Франциску с просьбой поговорить с лидерами США Джо Байденом и РФ Владимиром Путиным ради мира в Украине
Об этом сообщает Le figaro .
Президент говорил с Папой о необходимости "религиозного диалога" и "роли", которую может сыграть католическая церковь после окончания войны России против Украины.
Макрон также попросил Франциска позвонить Путину, патриарху Русской православной церкви Кириллу, а также Байдену, чтобы "способствовать мирному процессу" в Украине.
Макрон в третий раз с тех пор, как стал президентом, встретился с Папой Римским в Ватикане.
- Ранее Папа Римский Франциск осудил ракетные обстрелы украинских городов в понедельник и вторник на этой неделе и призвал остановить волну насилия.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.7
Покупка 39.7Продажа 40.48
-
EUR
Покупка 38.26Продажа 39.32
- Актуальное
- Важное