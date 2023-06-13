Об этом Макрон заявил в понедельник на пресс-конференции с лидерами Германии и Польши, информирует BFMTV.

"Украинское контрнаступление продолжается уже несколько дней. Оно должно длиться несколько недель или несколько месяцев. Мы хотим, чтобы оно было как можно более успешным, чтобы потом мы могли начать фазу переговоров при надлежащих условиях", – сказал президент Франции.

В своем заявлении для журналистов Макрон заявил о европейском "единстве" на фоне российского агрессора в Украине, а также подтвердил "безоговорочную поддержку Украины" со стороны Франции и объединенных стран Европы.

"Мы обеспечим, чтобы Россия не вышла победительницей (с войны – ред.), но также и чтобы она не смогла повторить (эту войну-ред.)", – подчеркнул он.