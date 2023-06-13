Макрон пообещал сделать все, чтобы Россия не победила и не могла начать новую войну
Макрон заявил, что контрнаступление Украины уже длится несколько дней и должно привести к условиям, чтобы Россия проиграла и чтобы она не смогла повторить подобную агрессию.
Об этом Макрон заявил в понедельник на пресс-конференции с лидерами Германии и Польши, информирует BFMTV.
"Украинское контрнаступление продолжается уже несколько дней. Оно должно длиться несколько недель или несколько месяцев. Мы хотим, чтобы оно было как можно более успешным, чтобы потом мы могли начать фазу переговоров при надлежащих условиях", – сказал президент Франции.
В своем заявлении для журналистов Макрон заявил о европейском "единстве" на фоне российского агрессора в Украине, а также подтвердил "безоговорочную поддержку Украины" со стороны Франции и объединенных стран Европы.
"Мы обеспечим, чтобы Россия не вышла победительницей (с войны – ред.), но также и чтобы она не смогла повторить (эту войну-ред.)", – подчеркнул он.
- Напомним, лидеры Франции, Германии и Польши встретились в Париже для проведения переговоров, сосредоточенных на военной поддержке контрнаступления Украины и будущих гарантиях безопасности, которые будут предоставлены стране в преддверии саммита НАТО в июле.
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