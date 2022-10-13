Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон сказал в интервью телеканалу France 2.

Так, Франция работает над поставкой шести дополнительных гаубиц Caesar, которые должны были быть переданы Дании. Также Украина может получить зенитные ракеты для защиты от ракетных ударов и дронов.

По словам французского президента, новая военная помощь поступит в ближайшие недели. Однако он не уточнил, сколько именно ракет будет передано.

Как пишет Sky News со ссылкой на источники, Франция передаст Украине противовоздушные ракеты малой дальности Crotale, которые используются для перехвата ракет и самолетов на низкой высоте.

Также Макрон рассказал, что Париж предоставляет Киеву разведывательные данные.

"Цели ясны – чтобы они (Украина) вернулись на границы 1991 года. Вопрос в том, будут ли эти военные цели достигнуты только военным путем. В определенный момент в интересах Украины и России будет вернуться за стол переговоров", - отмечает он.

1 октября французское издание Le Monde написало, что Франция готовится передать Украине 12 самоходных артиллерийских установок Caesar.

Впоследствии Эмманюэль Макрон заявил, что его страна и дальше будет поддерживать Украину, в частности работает над предоставлением Caesar. Также он отреагировал на массированные российские ракетные удары по Украине 10–11 октября, пообещал больше поддержки, в том числе военной

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