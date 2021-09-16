Макрон пообещал обсудить с Меркель ситуацию в Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что планирует обсудить с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Украине и Беларуси
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"Мы, в частности, обсудим наших восточных соседей, в частности ситуацию в Украине и в Беларуси", - сказал Макрон перед началом переговоров с Меркель в Париже.
Меркель, в свою очередь, заявила, что обсудит с Макроном, "возможный успех в рамках "нормандского" формата".
Считается, что это одно из последних рабочих мероприятий Меркель и Макрона: 26 сентября в Германии состоятся парламентские выборы. Независимо от их результата Меркель не будет претендовать на пост канцлера.
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