Макрон пообещал обсудить с Меркель ситуацию в Украине

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Мы, в частности, обсудим наших восточных соседей, в частности ситуацию в Украине и в Беларуси", - сказал Макрон перед началом переговоров с Меркель в Париже.

Меркель, в свою очередь, заявила, что обсудит с Макроном, "возможный успех в рамках "нормандского" формата".

Считается, что это одно из последних рабочих мероприятий Меркель и Макрона: 26 сентября в Германии состоятся парламентские выборы. Независимо от их результата Меркель не будет претендовать на пост канцлера.