Макрон пообещал, что от Украины не потребуют уступок, Шольц потребовал, чтобы Россия отвела войска и согласилась на переговоры

Об этом они сказали, отвечая на вопросы после встречи лидеров Франции, Германии, Италии и Румынии с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Условия этих переговоров и формат будут определяться Украиной. Германия и Франция никогда не будут выступать переговорщиками за спиной Украины. И никогда не потребуют от Украины каких-либо уступок. Этого никогда не было и не будет. Переговоры будут вестись только украинским президентом и только на тех условиях, которые будут принимать украинский народ", - сказал Эмманюэль Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что с начала войны Франция поддерживала Украину. Об этом свидетельствуют введенные санкции против России. Он добавил, что сообщает президенту Украины обо всех переговорах с президентом России.

"Мы считаем, что однажды этот конфликт должен завершиться переговорами", - добавил он.

Олаф Шольц добавил, что Россия должна отозвать свои войска с территории Украины и согласиться на мирные переговоры.

"Россия должна понять, что она не имеет права добиваться того, чего она хочет. Не могут быть выполнены требования, которые она предъявляет к Украине. А Украине нужна значительная помощь – как финансовая, так и военная. И необходимо, чтобы Россия отозвала свои войска и чтобы она согласилась на мирные переговоры", - сказал канцлер Германии.

3 июня Макрон сказал, что Россию не нужно унижать, чтобы после завершения войны можно было вывести ее из изоляции.

16 июня министр иностранных дел Латвии заявил, что европейские лидеры не должны бояться провоцировать Путина, а международное сообщество не должно давить на Украину, чтобы оно пошло на уступки для прекращения войны.

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