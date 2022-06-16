Макрон пообещал, что от Украины не потребуют уступок, Шольц потребовал, чтобы Россия отвела войска и согласилась на переговоры
Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц прибыли в Киев, чтобы выразить поддержку в противостоянии с Россией и не потребуют никаких уступок от Украины. Также они призвали Россию прекратить войну и согласиться на переговоры
Об этом они сказали, отвечая на вопросы после встречи лидеров Франции, Германии, Италии и Румынии с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Условия этих переговоров и формат будут определяться Украиной. Германия и Франция никогда не будут выступать переговорщиками за спиной Украины. И никогда не потребуют от Украины каких-либо уступок. Этого никогда не было и не будет. Переговоры будут вестись только украинским президентом и только на тех условиях, которые будут принимать украинский народ", - сказал Эмманюэль Макрон.
Президент Франции подчеркнул, что с начала войны Франция поддерживала Украину. Об этом свидетельствуют введенные санкции против России. Он добавил, что сообщает президенту Украины обо всех переговорах с президентом России.
"Мы считаем, что однажды этот конфликт должен завершиться переговорами", - добавил он.
Олаф Шольц добавил, что Россия должна отозвать свои войска с территории Украины и согласиться на мирные переговоры.
"Россия должна понять, что она не имеет права добиваться того, чего она хочет. Не могут быть выполнены требования, которые она предъявляет к Украине. А Украине нужна значительная помощь – как финансовая, так и военная. И необходимо, чтобы Россия отозвала свои войска и чтобы она согласилась на мирные переговоры", - сказал канцлер Германии.
- 3 июня Макрон сказал, что Россию не нужно унижать, чтобы после завершения войны можно было вывести ее из изоляции.
- 16 июня министр иностранных дел Латвии заявил, что европейские лидеры не должны бояться провоцировать Путина, а международное сообщество не должно давить на Украину, чтобы оно пошло на уступки для прекращения войны.
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