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Макрон поддерживает полное нефтяное и газовое эмбарго для РФ и предлагает не ожидать выборов во Франции

19 апреля, 2022 вторник
01:55
Мир

Эммануэль Макрон убеждает, что поддерживает жесткие ограничения по России, чтобы "ослабить способность Москвы" продолжать войну

Такое заявление президент Франции сделал во время интервью телеканалу France 5, сообщает "Европейская правда".

Макрон также опровергает информацию, что именно по его инициативе до завершения президентских выборов во Франции были отложены вопросы эмбарго на российскую нефть.

Он утверждает, что европейцы должны перестать покупать нефть и газ у России, чтобы "ослабить способность Москвы" продолжать войну.

Он отмечает, что Франция не зависит от поставок российского газа, поэтому блокировкой эмбарго занимается другая страна. Однако французский президент добавляет - "европейский рынок взаимосвязан" и в целом "Европа зависит от российского газа".

  • Напомним, инвестиционный банкир Сергей Фурса считает , что Европейский Союз не будет вводить нефтяное эмбарго против России, пока Эмманюэль Макрон не выиграет выборы президента Франции.
  • Также президент Франции отказался установить красные линии для возможного применения химического оружия, поскольку "мы должны измерить последствия", которые это будет иметь.

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война с Россией
газ
санкции
эмбарго
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