Макрон поддержал защиту энергообъектов Украины, - Зеленский
21 ноября президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили защиту украинских энергетических объектов
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .
"Говорил с Макроном фактически о реализации сразу нескольких пунктов нашей формулы мира. А именно о радиационной безопасности и ситуации на Запорожской атомной станции, а также об энергетической безопасности Украины и Европы", - отметил он.
Зеленский отметил, что лидеры работают, чтобы обеспечить выполнение предписания МАГАТЭ о прекращении какой-либо враждебной активности против атомных объектов в Украине.
"Для этого чрезвычайно важна демилитаризация Запорожской атомной станции. Россия должна забрать оттуда всех своих боевиков и прекратить обстрелы станции. Спасибо Макрону за готовность поддержать защиту наших энергетических объектов", - подытожил украинский президент.
- По состоянию на утро 20 ноября Энергоатом зафиксировал более 12 ударов войск РФ по территории Запорожской атомной электростанции.
- Тогда в МАГАТЭ рассказали , что в результате обстрелов ЗАЭС 20 ноября, на станции пострадало хранилище радиоактивных отходов, охлаждающий бассейн, кабель в один из реакторов, мост в другой реактор и вспомогательные здания. Агентство планировало провести проверку, чтобы оценить масштабы нанесенного ущерба.
- 21 ноября на Запорожской АЭС эксперты Международного агентства по атомной энергии обнаружили повреждение резервуаров для хранения конденсата, что привело к нерадиоактивной утечке .
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