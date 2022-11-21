Макрон поддержал защиту энергообъектов Украины, - Зеленский

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .

"Говорил с Макроном фактически о реализации сразу нескольких пунктов нашей формулы мира. А именно о радиационной безопасности и ситуации на Запорожской атомной станции, а также об энергетической безопасности Украины и Европы", - отметил он.

Зеленский отметил, что лидеры работают, чтобы обеспечить выполнение предписания МАГАТЭ о прекращении какой-либо враждебной активности против атомных объектов в Украине.

"Для этого чрезвычайно важна демилитаризация Запорожской атомной станции. Россия должна забрать оттуда всех своих боевиков и прекратить обстрелы станции. Спасибо Макрону за готовность поддержать защиту наших энергетических объектов", - подытожил украинский президент.

По состоянию на утро 20 ноября Энергоатом зафиксировал более 12 ударов войск РФ по территории Запорожской атомной электростанции.

Тогда в МАГАТЭ рассказали , что в результате обстрелов ЗАЭС 20 ноября, на станции пострадало хранилище радиоактивных отходов, охлаждающий бассейн, кабель в один из реакторов, мост в другой реактор и вспомогательные здания. Агентство планировало провести проверку, чтобы оценить масштабы нанесенного ущерба.

21 ноября на Запорожской АЭС эксперты Международного агентства по атомной энергии обнаружили повреждение резервуаров для хранения конденсата, что привело к нерадиоактивной утечке .