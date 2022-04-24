Макрон победил Ле Пен и остается президентом Франции, – экзит-пол
Действующий президент Эмманюэль Макрон переизбран президентом Французской Республики
По оценкам социологов из Ipsos Sopra-Steria, во втором туре выборов главы государства, состоявшемся в воскресенье, 24 апреля 2022 года, Макрон набрал 58,2% голосов избирателей. Об этом со ссылкой на сообщение французского общественного вещания FranceInfo передает Еспресо.TV.
"Марин Ле Пен улучшила свой результат в 2017 году на 8%, но все равно осталась позади с 41,8% голосов", - отмечается в сообщении.
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Результаты экзит-полов начали объявлять в 20:00 по Парижу (в 21:00 по Киеву).
При этом по состоянию на 17:00 явка во втором туре составила 63,23%, что почти на 2% меньше, чем в первом туре (65%).
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