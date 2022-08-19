Макрон по телефону обсудил с Путиным вопросы ЗАЭС

Об этом сообщает Reuters.

Президент Макрон в ходе телефонного разговора выразил обеспокоенность рисками безопасности на Запорожской атомной станции. По данным французского правительства, в результате разговора Путин согласился направить в ЗАЭС миссию экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Согласно сообщению офиса Макрона, президенты договорились продолжить переговоры в ближайшие дни.

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что обсудит вопросы Запорожской АЭС с президентом РФ Путиным

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