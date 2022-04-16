Макрон перед вторым туром выборов заговорил о создании министерства, курирующего отказ от нефти, газа и угля

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV .

Макрон на митинге сторонников заявил о необходимости снизить зависимость страны от традиционных энергоносителей.

Он заявил о готовности ввести должность министра энергетического планирования. По замыслу Макрона этот чиновник будет внедрять политику "отказа от газа, нефти, угля".

Заявление стало ответом на критику соперницы по второму туру выборов президента Марин Ле Пен. Она обвинила команду Макрона в зависимости от РФ в области энергетики.

