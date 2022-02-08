Отказ в членстве в НАТО и внеблоковый статус: Макрон отрицает, что обсуждал с Путиным "финляндизацию" Украины

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленским.



Отвечая на вопрос журналистки издания Bloomberg, Макрон опроверг информацию французских СМИ о вероятности "финляндизации" Украины.



"Финляндизация" – это значительные ограничения государственной самостоятельности, которые большое государство накладывает на своего более слабого соседа.

Напомним, что украинский политик Андрей Шкиль считает, что по результатам встречи президенту РФ Владимиру Путину не удалось изменить позицию президента Франции Эмманюэля Макрона в отношении Украины.

А президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что визитом в Москву стремился предотвратить эскалацию конфликта РФ и Украины и эта цель для него выполнена.