Отказ в членстве в НАТО и внеблоковый статус: Макрон отрицает, что обсуждал с Путиным "финляндизацию" Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон отрицает, что говорил с Владимиром Путиным о "финляндизации" Украины
Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленским.
Отвечая на вопрос журналистки издания Bloomberg, Макрон опроверг информацию французских СМИ о вероятности "финляндизации" Украины.
"Финляндизация" – это значительные ограничения государственной самостоятельности, которые большое государство накладывает на своего более слабого соседа.
- Напомним, что украинский политик Андрей Шкиль считает, что по результатам встречи президенту РФ Владимиру Путину не удалось изменить позицию президента Франции Эмманюэля Макрона в отношении Украины.
- А президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что визитом в Москву стремился предотвратить эскалацию конфликта РФ и Украины и эта цель для него выполнена.
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