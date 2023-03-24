Макрон отправится к Си Цзиньпину 4 апреля

Об этом информирует Politico.

Макрон отправится в длительную поездку, которая планировалась уже давно, в Китай 4 апреля.

Президент Франции во время закрытой встречи в Брюсселе призвал коллег удвоить усилия, чтобы остановить КНР от усиления поддержки вторжения РФ.

"Президент Франции подчеркнул необходимость приложить максимум усилий, чтобы Китай не поддерживал Россию и ее способность продолжать войну", – сказал представитель ЕС.

Сообщается, что изменяющиеся ставки в геополитической динамике вряд ли могут быть выше для Европы или всего мира. Более сильное партнерство между Китаем и Россией может привести к перерастанию войны в Украине в конфликт между правительствами стран НАТО, Пекином и Москвой.

Также премьер-министр Испании Педро Санчес на следующей неделе должен посетить Китай, говорится, что разговор об Украине будет в повестке дня.