Макрон отправится к Си Цзиньпину 4 апреля
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал коллег приложить максимальные усилия, чтобы Китай не поддерживал вторжение России. Для этого он едет в КНР
Об этом информирует Politico.
Макрон отправится в длительную поездку, которая планировалась уже давно, в Китай 4 апреля.
Президент Франции во время закрытой встречи в Брюсселе призвал коллег удвоить усилия, чтобы остановить КНР от усиления поддержки вторжения РФ.
"Президент Франции подчеркнул необходимость приложить максимум усилий, чтобы Китай не поддерживал Россию и ее способность продолжать войну", – сказал представитель ЕС.
Сообщается, что изменяющиеся ставки в геополитической динамике вряд ли могут быть выше для Европы или всего мира. Более сильное партнерство между Китаем и Россией может привести к перерастанию войны в Украине в конфликт между правительствами стран НАТО, Пекином и Москвой.
Также премьер-министр Испании Педро Санчес на следующей неделе должен посетить Китай, говорится, что разговор об Украине будет в повестке дня.
- Напомним, к годовщине начала полномасштабной войны Китай опубликовал свое видение того, как завершить войну между Россией и Украиной.
- 20 марта в Москве состоялась встреча лидера Китая Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным, которая длилась 4,5 часа.
- 21 марта Си Цзиньпин на встрече в Кремле с Путиным заявил, что "конфликты должны решаться путем диалога и переговоров", комментируя войну в Украине.
- В Bloomberg со ссылкой на данные источники утвердили: чиновники США обеспокоены тем, что Китай может попытаться заверить некоторые страны в нежелании Вашингтона миру в Украине и навязать им свой "мирный план".
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