Макрон отказался сдать ПЦР-тест в России из-за опасений похищения ДНК, - Reuters
Во время визита в Москву для переговоров с Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон отказался сдавать ПЦР-тест, потому что Париж не мог допустить, что Россия получит ДНК французского лидера
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в окружении Макрона.
Именно поэтому, по информации издания, во время переговоров об Украине в Москве 7 февраля два президента сидели за противоположными концами длинного стола.
Как рассказали источники, Макрону дали выбор: либо сделать российский ПЦР-тест на коронавирус, что позволит ему приблизиться к Путину, либо отказаться и соблюдать более строгие правила социальной дистанции.
"Мы очень хорошо знали, что это означает никакого рукопожатия и этот длинный стол. Но мы не могли позволить, чтобы они получили ДНК президента", - сказал собеседник издания, ссылаясь на проблемы безопасности в случае если французского президента проверят российские врачи.
Отказ Макрона сдавать ПЦР-тест подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс . По его словам, Москва не имеет проблем с этим, но это означает применение протокола дополнительных мер.
Он отметил, что расстояние между президентами за столом переговоров составляло около шести метров.
"В этом нет никакой политики, все относятся к этому с полным пониманием, и это отнюдь не мешает проведению переговоров, что главное", – сказал Песков.
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