Макрон осудил псевдореферендумы и попытки РФ аннексировать украинские области, - Зеленский
Владимир Зеленский рассказал, что президент Франции Эмманюэль Макрон решительно осудил проведение Россией незаконных референдумов и попытки аннексии украинских территорий
Об этом глава украинского государства заявляет в своем телеграме.
Зеленский отметил, что ожидает жесткую реакцию мира по поводу незаконных действий России, в частности "путем усиления санкционного давления".
Президент также рассказал, что обсудил с Макроном важность усиления оборонной поддержки Украины. В ходе обсуждения главы государств затронули тему ядерного шантажа со стороны РФ, обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и необходимость ее немедленной демилитаризации.
- По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, намерения Кремля провести "референдум" на оккупированных территориях являются серьезной эскалацией конфликта.
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