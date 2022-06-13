Об этом сообщает Ouest France .

Макрон планирует пересмотреть закон о военных расходах на 2019-2025 годы, чтобы привести их в соответствие с угрозами.

"Я попросил министра и начальника генштаба вооруженных сил, чтобы они имели возможность в ближайшие недели провести переоценку этого закона о военном программировании в свете геополитического контекста. Франция вошла в военную экономику, в которой, я верю, мы организуем себя в долгосрочной перспективе", - сказал президент.

Он призвал ЕС выработать стратегию по укреплению оборонной промышленности.

В 2022 году военный бюджет Франции увеличился до 40,9 млрд евро, а в 2025 году планируется достичь 50 млрд евро.