Макрон объявил о начале периода военной экономики во Франции
Президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция вступает "в период военной экономики" и будет наращивать вооружение
Об этом сообщает Ouest France .
Макрон планирует пересмотреть закон о военных расходах на 2019-2025 годы, чтобы привести их в соответствие с угрозами.
"Я попросил министра и начальника генштаба вооруженных сил, чтобы они имели возможность в ближайшие недели провести переоценку этого закона о военном программировании в свете геополитического контекста. Франция вошла в военную экономику, в которой, я верю, мы организуем себя в долгосрочной перспективе", - сказал президент.
Он призвал ЕС выработать стратегию по укреплению оборонной промышленности.
В 2022 году военный бюджет Франции увеличился до 40,9 млрд евро, а в 2025 году планируется достичь 50 млрд евро.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.06
Покупка 34.06Продажа 35.01
-
EUR
Покупка 35.64Продажа 36.98
- Актуальное
- Важное